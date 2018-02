MUSEU ALEMÃO DEVOLVE OBRA A Galeria Estadual de Stuttgart, Alemanha, devolveu ontem um quadro apropriado pelos nazistas, pertencente ao colecionador de arte judeu Max Stern, proprietário legítimo da obra, informou a embaixada do Canadá na Alemanha. Trata-se da primeira devolução por um museu alemão desde que os herdeiros canadenses de Stern iniciaram, há dez anos, a busca das obras apropriadas pelos nazistas na 2.ª Guerra. Estima-se que cerca de 400 continuam desaparecidas. Representantes da pinacoteca entregaram a obra pré-renascentista Virgem com Menino, do pintor flamenco Robert Campin, ao ministro do Multiculturalismo canadense, Jason Kenney. / EFE