Murphy estará em Irmãos Gêmeos 2 Os atores Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito vão se reunir para fazer a continuação da comédia Irmãos Gêmeos, lançada em 1988. O novo filme, que terá como título Triplets, contará com a presença do ator Eddie Murphy, convidado para o papel de terceiro irmão da história, informou a revista The Hollywood Reporter. A sequência já está sendo preparada pela Universal Pictures, mas ainda não se sabe quem será o diretor de Triplets, tampouco seu roteirista. Ivan Reitman, que dirigiu o primeiro filme, participará como produtor. A Universal também planeja fazer a sequência de Fuga à Meia-Noite, que terá direção de Brett Ratner. / EFE