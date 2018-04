Murilo Rosa entra hoje na novela 'Caminho das Índias'

Parece até caça a um protagonista. Depois de Márcio Garcia ter naufragado nas críticas como o mocinho Bahuan, a autora não pensou duas vezes em encerrar o romance de Raj com Duda para que ele ficasse de vez com Maya (Juliana Paes), ex de Bahuan. Mas o ?felizes para sempre? aconteceu muito rápido na trama e a autora percebeu que precisava criar novos romances - e achar um novo galã. Ela bem que vem tentando emplacar um namoro de Bahuan com Ciça (Aninha Lima), mas a química, de novo, não acontece.

Por isso, Glória resolveu inventar uma doença para o pequeno Niraj, deixando a sua mãe desesperada e fragilizada. Correndo para o hospital com o filho no colo, Duda vai conhecer hoje o médico Lucas. De acordo com Murilo Rosa, o convite para integrar a novela aconteceu ?de supetão?, mas o deixou muito feliz, principalmente por ser a primeira vez que ele interpretará um médico - e ainda pelo personagem carregar o nome do seu filho, Lucas. "Acho que esse personagem representa um homem com muita luz. Ele é um cara que optou por salvar vidas e cuidar de gente."

Murilo, entretanto, vai precisar se preparar para as críticas e o desafio. A missão em cena não será nada fácil, porque o ator terá o pesado objetivo de ?dar liga? ao trio Maya, Raj e Bahuan, cujas tramas estão bem desgastadas no folhetim, segundo a opinião de ?experts? em novelas.

Para Maria Thereza Fragga Rocco, especialista do Núcleo de Teledramaturgia da Universidade de São Paulo (USP), Glória realmente precisava de uma terceira pessoa para resolver os triângulos amorosos sem emoção. ?O Murilo tem apelo, por isso, pode trazer mais ação para a novela, que anda um tanto paradinha?, prevê a especialista. As informações são do Jornal da Tarde.