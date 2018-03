Murillo Salles e seus anjos marginais

16 H NA GLOBO

(Mulan). EUA, 1998. Direção de Tony Bancroft e Barry Cook, animação.

Após um cruel líder invadir o país, o imperador local pede a cada família que envie um homem para se alistar no Exército. Como seu pai tem idade avançada, a jovem Mulan resolve vestir-se de homem e se apresentar junto ao Exército. Reprise, colorido, 90 min.

Viva a Babá Morreu

16 H NA REDE BRASIL

(Don't Tell Mom The Babysitter's Dead). EUA, 1991. Direção de Stephen Herek, com Christina Applegate,

Joanna Cassidy, John Getz.

Mãe que precisa ausentar-se deixa os ciclo filhos aos cuidados de uma velha babá. Quando ela morre de repente, a irmã mais velha assume o controle da situação e age como se nada tivesse ocorrido. O tom é de comédia, mas o filme nada tem a ver com o perturbador Todas as Noites às Nove, de Jack Clayton, nos anos 1960, sobre os filhos que encobrem a morte da própria mãe, no qual parece ter sido inspirado. Reprise, colorido, 105 min.

Charada

22 H NA CULTURA

(Charade). EUA, 1963. Direção de Stanley Donen, com Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau, James Coburn, George Kennedy.

O Clube do Filme exibe o longa Charada. Cary Grant e Audrey Hepburn, lendas do cinema, enfrentam as reviravoltas de uma perseguição mortal por Paris atrás de um dinheiro desaparecido. Os assassinatos se sucedem, em meio a muita tensão e desconfiança. Muito bem tramado e com senso de humor, Charada elegantemente tira o chapéu para os filmes clássicos de suspense. O elenco de apoio inclui os premiados James Coburn, George Kennedy e Walter Matthau. Reprise, colorido, 113 min.

Um Ninja no Jardim de Infância

23 H NA REDE BRASIL

(Kindergarten Ninja). EUA, 1994. Direção de Anthony Chan, com Anthony Chan, Dwight Clark, George Chung.

O mulherengo e irresponsável astro do futebol Blade Steel (Dwight Clark) é preso guiando bêbado e sentenciado a dar aulas durante 90 dias a crianças num centro comunitário. Blade recebe uma inusitada ajuda: Bruce, um anjo perito em kung fu (George Chung). Bruce acaba convencendo Blade a, seguindo suas instruções, ensinar caratê às crianças. Usando os métodos ensinados por Bruce, Blade resolve, então, combater uma quadrilha de narcotraficantes que querem tomar conta da comunidade. Reprise, colorido, 77 min.

TV Paga

A Pantera Cor de Rosa

18 H NO TCM

(The Pink Panther). EUA, 1964. Direção de Blake Edwards, com Peter Sellers, David Niven, Robert Wagner.

O hilariante Inspetor Clouseau (Peter Sellers), da polícia de Paris, precisa encontrar um ladrão de joias que está mais perto do que ele imagina: o perigoso assaltante amante de sua esposa, sem que ele nada perceba. Reprise, colorido, 122 min.

Como Nascem os Anjos

22H NO CANAL BRASIL

Brasil, 2996. Direção de Murilo Salles, com Larry Pine. Priscilla Assum, Sílvio Guindane, André Mattos, Ryan Massey, Maria Sílvia, Nina de Pádua.

Muito depois de Pixote (de Hector Babenco, de 1981) e muito antes de Cidade de Deus (2002) ganharem o mundo, um outro grande filme, dirigido pelo também fotógrafo Murilo Salles, retratou a conturbada relação entre os que habitam as periferias do País e os que ocupam seus lugares (nem sempre legítimos) no chamado centro nervoso da sociedade brasileira. A exemplo do que fez Beto Brant em seu poderoso O Invasor, de Beto Brant (2001), Como Nascem Os Anjos revela, na verdade, como nascem os anjos marginais. Livremente inspirado em O Anjo Nasceu, de Júlio Bressane (1969). A história gira em torno do trio de fugitivos que invade uma mansão na rica Joatinga, cujo dono é William, um americano. Tudo que querem é usar o banheiro, mas ele pensa se tratar de uma tentativa de assalto. Em situações mais que confusas, William e sua filha Julie acabam reféns e, numa espécie de comédia dos erros, a situação, que seria cômica se não fosse trágica, ganha proporções que jamais poderiam prever. Reprise, colorido, 97min.

O Silêncio dos Inocentes

22H15 NO TCM

(Silence of Lambs). EUA, 1991. Direção de Jonathan Demme, com Anthony Hopkins, Jodie Foster, Scott Glenn.

Não foi por acaso que este suspense se tornou um clássico contemporâneo. Além de ter sido o terceiro filme da história a receber os cinco principais Oscars (melhor Filme, direção, roteiro, ator e atriz), traz Hopkins em performance iluminada ao viver o psicopata canibal Hannibal, que curiosamente se torna aliado da detetive Clarice Starling (Foster). Ela, aliás, é uma agente do FBI destacada para encontrar assassino que arranca a pele de suas vítimas. Para entender como ele pensa, ela procura um perigoso psicopata (Hopkins), encarcerado sob a acusação de canibalismo. Reprise, colorido, 128min.

MIB - Homens de Preto 2

22H15 NA FOX

(Men In Black II). EUA, 2002. Direção de Barry Sonnenfeld, com Tommy Lee

Jones, Will Smith, Rip Torn.

O segundo longa da trilogia é quase uma repetição do primeiro, mas as piadas e as situações cômicas continuam ótimas, os efeitos são espetaculares e Tommy Lee Jones e Will Smith formam uma dupla que já entrou para a lista de grandes parceiros de Hollywood. Na trama, Smith tira Jones de sua aposentadoria para que ambos combatam o novo inimigo da humanidade - um alienígena que assume a forma de uma mulher sedutora. Reprise, colorido, 88 min.