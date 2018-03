Mural perdido de Banksy é descoberto em galeria de Berlim

(Reuters) - O mural "Every Picture Tells a Lie" do artista de rua britânico Banksy, foi redescoberto em Berlim neste fim de semana, oito anos depois de uma galeria ter pintado por cima dele para abrir espaço para novas obras.

Banksy, cuja identidade é desconhecida do público, é um artista de grafite de renome mundial. O mural recém-recuperado foi pintado em spray em 2003 para uma exposição em uma galeria de arte contemporânea na capital da Alemanha.

O mural foi escavado como parte de um projeto de arte de Brad Downey, um artista norte-americano radicado em Berlim, cuja exposição é intitulada "What Lies Beneath" (O que está embaixo) e concentra-se nas camadas da pintura.

"A redescoberta é um projeto de Downey. Ele queria brincar com isso", disse Stephane Bauer, diretor da galeria Kunstraum Bethanien, onde a obra de Banksy está exposta.

Sob as cuidadosas instruções de Downey, os restauradores descobriram a obra de arte, que retrata soldados sorridentes com asas carregando armas. As palavras "Every Picture Tells a Lie" estão desenhadas em tinta vermelho sangue acima deles.