MURAKAMI LANÇA NOVO ROMANCE O escritor Haruki Murakami, de 64 anos, lança dia 12 de abril, no Japão, o romance cuja tradução literal do título é O Descolorido Tsukuru Tasaki e o Ano de Sua Peregrinação, segundo informações da editora Bungei Shunju. Havia três anos que o autor não publicava um título novo. Na página da editora, há uma declaração do autor em que comenta que, antes de terminar a trilogia 1Q84 (Alfaguara), definida como "uma história semelhante a uma montanha-russa", ele pretendia "escrever algo diferente". Um dos títulos mais conhecidos de Murakami é Tokyo Blues (Norwegian Wood), adaptado para o cinema e traduzido em 36 idiomas. / EFE