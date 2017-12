Muñoz Molina vence o Prêmio Príncipe de Astúrias O romancista espanhol Antonio Muñoz Molina venceu ontem (5) o Prêmio Príncipe de Astúrias. Autor de Lua Cheia, Carlota Fainberg, Sefarad e Vento da Lua, Molina, que nasceu em Úbeda, em 1956, ganhou 50 mil euros. Na Inglaterra, também foi anunciada, ontem, a vencedora do Women?s Prize For Fiction (antigo Orange Prize). A. M. Homes, que já lançou aqui A Encomenda e Este Livro Vai Mudar a Sua Vida, desbancou Hilary Mantel e Zadie Smith com seu May We Be Forgiven e levou £ 30 mil.