Muniz vai abordar romance homossexual em novela

Nessa semana, enquanto o autor busca o Ministério para resolver o dilema da classificação etária - e tentar levá-la para 16 anos -, Paloma Duarte (Fernanda) e Adriana Garambone (Maura) se prepararam para gravar as primeiras cenas de romance entre as suas personagens. "A gente começou a gravar, mas duvido que tudo vá para o ar", reclama Paloma Duarte. Segundo a atriz, a trama de Lauro César está sendo ?amenizada? como um todo, e não apenas no suposto romance entre as personagens. "A gente caiu numa censura desmedida. Nunca que essa novela poderia ser indicada para crianças de 12 anos. A gente grava, grava e grava, e muita coisa não vai para o ar. A equipe não gosta muito de falar desse assunto, mas essa é a nossa realidade."

Para Paloma, esse é um dos motivos de o folhetim estar sendo tão massacrado pelos críticos. "Quando uma coisa é cortada e isso é visto nitidamente pelo público, é óbvio que a imprensa também vai ver", opina. ?O que as pessoas estão assistindo é um texto sem a identidade do Lauro César. O estilo dele é sensacional, mas está sendo mal aproveitado."

Mesmo desanimada, a atriz conta que anda feliz com a abordagem polêmica que o autor pretende emplacar. ?Eu já vivi uma homossexual no longa A Partilha (2001), mas, na TV, isso gera muito mais polêmica, justamente por conta da censura." Mesmo reconhecendo o envolvimento de sua personagem com Maura (Adriana Garambone), Paloma ressalta que as duas não serão propriamente namoradas. "Existirá um envolvimento, as duas vão se unir contra o Bruno (Marcelo Serrado), mas será mais amizade do que paixão e vingança."

No folhetim, Adriana é casada com Bruno Vilar (Serrado), que a trai com Fernanda. Unidas, as duas vão descobrir as sacanagens do médico e ainda sua outra amante. Segundo Paloma, o romance entre as personagens ficará por alguns dias confuso na cabeça do telespectador. Decepcionada com o marido, a carente Maura vai beber demais e procurar por Fernanda, para ser consolada. As informações são do Jornal da Tarde.