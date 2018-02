Municipal do rio em noite de Noel Nascido cem anos atrás e morto há 74, Noel Rosa foi a estrela maior da 22.ª edição do Prêmio de Música Brasileira, anteontem, no Teatro Municipal do Rio. Na cerimônia, que será transmitida domingo pela TV Globo, depois do Domingo Maior, sucessos do compositor carioca que chegaram até o século 21, como Com Que Roupa?, Palpite Infeliz e Feitio de Oração, ganharam velhas e novas vozes, dos sambistas Tantinho da Mangueira e Wilson das Neves, que juntos somam 140 anos, à jovem que ganharia o prêmio de revelação, Luisa Maita, de 29 anos.