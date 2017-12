Municipal do Rio é palco do Prêmio da Música Brasileira Céu tinha 14 anos quando Tom Jobim morreu. Maria Gadú, 8. Nana Caymmi foi sua amiga por décadas. Leny Andrade e Rosa Passos gravaram vários clássicos de seu cancioneiro. Já vai fazer 20 anos que o piano emudeceu, mas a obra monumental continua chegando a novos ouvintes, seja nas versões célebres, seja nas homenagens. Vanessa da Mata atraiu de 8 a 80 em seus shows tributos gratuitos. Na noite desta quarta-feira (12), o mesmo repertório dá o tom do Prêmio da Música Brasileira, no Teatro Municipal do Rio.