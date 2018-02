Municipal abre sessão extra de concerto com La Fura Dels Baus

Com lotação esgotada, o espetáculo Trilogia Romana, com a Orquestra Sinfônica do Municipal (OSM) e o grupo catalão La Fura dels Baus, merecerá uma sessão extra. A nova apresentação acontece na terça (dia 18), às 21h.

Inicialmente, a companhia catalã faria apenas duas apresentações na cidade neste fim de semana (dias 15 e 16). Mas, com ingressos esgotados dois dias antes da estreia, a direção do teatro e a equipe de produção da Fura dels Baus decidiram abrir uma nova data para atender à demanda do público.

O concerto apresenta os três poemas sinfônicos da Trilogia Romana de Ottorino Respighi - Festivais Romanos, Fontes de Roma e Pinheiros de Roma. No palco, o maestro John Neschling e os músicos da OSM serão acompanhados apenas pelas videocriações elaboradas pelo cineasta e fotógrafo francês Emmanuel Carlie e pela Fura Dels Baus.

Fundado em 1979, em Barcelona, o La Fura tornou-se mundialmente conhecido por aproximar os espetáculos do público, acabando com as fronteiras que dividem intérpretes e espectadores. Movido pela ideia de fazer do teatro uma arte completa, o grupo costuma utilizar múltiplos recursos. Além das polêmicas montagens teatrais, a companhia já atuou em diversas óperas. Em 2007, encenaram o Ciclo do Anel, de Wagner, com direção musical de Zubin Mehta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ingressos para o concerto extra já estão disponíveis na bilheteria do teatro e também pelo site www.ingressorapido.com.br.