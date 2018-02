Mundus Admirabilis e outras obras públicas

"Meu trabalho tem se dado na relação com a arquitetura", diz Regina Silveira, de 73 anos. É um sonho para ela concretizar agora, na Biblioteca Mário de Andrade, uma obra de caráter permanente após o episódio no concurso de Nova York. Mais ainda, a artista conta que já está programada para 2013 a realização de um trabalho grandioso para o Museo Amparo (México) e intervenções em Miami e na Geórgia (EUA). Entre os dias 16 e 20 de outubro ela participa da mostra Encontros de Arte e Gastronomia no MAM de São Paulo, quando fará projeção de um teatro de sombras sobre a cozinha de Tsuyoshi Murakami. / C.M.