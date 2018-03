Mundo Livre volta à cena, com show no Sesc Pompeia

O manguebeat teve sua importância reconhecida e agora ZeroQuatro direciona as suas atenções para as novas tecnologias, a ética na internet e a pirataria. Desde 2004 sem um disco de inéditas, o Mundo Livre S/A interrompeu o silêncio com Novas Lendas da Etnia Toshibabaa, um disco maduro, com ótimos elementos de teclado alucinógeno e letras incisivas saídas da criativa imaginação de ZeroQuatro.

Somos apresentados a um futuro (distante?) pós-apocalíptico. A humanidade, quase extinta, se vê numa contraditória relação com a tecnologia: escravidão e culto. Hoje, amanhã e sábado, o público do Sesc Pompeia será apresentado ao fantástico mundo criado pelos mangueboys depois de dois anos maturando as 11 canções registradas no disco, com prensagem e distribuição da Coqueiro Verde. As informações são do Jornal da Tarde.

Mundo Livre S/A - Sesc Pompeia - Choperia (700 lug.). Rua Clélia, 93. Tel.: (011) 3871-7700. Hoje, amanhã e sábado, às 21h30. Ingressos: R$5 a R$20.