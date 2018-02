Mundo Animado Foi-se o tempo em que animação era coisa de criança. Pensar assim é tão ultrapassado e clichê que discussões como esta nem entram na pauta do Anima Mundi, o maior festival de animação do Brasil, que começa na próxima quarta e se estende até domingo. É rara oportunidade para conferir trabalhos preciosos, como os vencedores do Oscar de melhor animação. Entre as centenas de atrações, a seção Think Oscar®!, que traz os curtas vencedores da categoria melhor animação em diversos anos. Se os longas em geral encontram seu público com as grandes estreias das férias, o mesmo não se pode dizer dos curtas. Afinal, quantos espectadores tiveram a chance de conferir o genial La Maison en Petits Cubes, que levou o Oscar de melhor curta de animação em 2009? Só mesmo os animaníacos que acompanham festivais do gênero pelo mundo, importam DVDs ou têm acesso a canais exclusivos de animação. Para os 'normais' e para os fanáticos, existe o Anima Mundi. Não é por acaso que o festival este ano foi incluído na lista dos eventos que classificam filmes para o Oscar. Quem vencer este ano a principal mostra competitiva pode se candidatar à estatueta. / FLAVIA GUERRA