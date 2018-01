Multishow: Tatá e Porchat farão edição ao vivo Apostar em programação ao vivo como salvação para o futuro não é prerrogativa exclusiva da TV aberta. Aqui e ali, vão surgindo iniciativas de cenas em tempo real fora dos segmentos de esportes e notícias, também na TV paga. O Multishow que o diga. O canal vai reabrir a 2.ª temporada do Vai que Cola em 1.º de setembro, com edição ao vivo, e fará outra transmissão direta antes disso, quando Fábio Porchat e Tatá Werneck encerrarem a 1.ª temporada do Tudo pela Audiência, no dia 11 de agosto. Os outros 21 episódios já estão gravados. Em setembro, a dupla grava mais uma safra de 22 edições do programa, que satiriza a TV, para 2015.