Multishow ocupa Teatro da Manchete Com Cacau Protásio e Gorete Milagres já confirmadas no elenco, a série Trair e Coçar, derivada da peça teatral que mais tempo ficou em cartaz no Brasil, obra de Marcos Caruso, começa a ser gravada pelo Multishow em setembro, no teatro que pertenceu à Manchete, na Glória, zona sul do Rio. O propósito é manter a temperatura de sitcom - daí a presença de plateia -, com sessões gravadas às quartas e aos sábados. A princípio, serão 15 episódios, com boa perspectiva de 2.ª temporada, a depender da reação da audiência. A estreia está prevista para novembro, engrossando a lista de sitcoms do canal, com presença de auditório.