Multishow lança rádio via web e inaugura portal Bem ao modo publicitário de batizar conceitos, atende pelo jargão on air a linguagem visual que bota cara nova no canal Multishow a partir desta segunda-feira. Mais clipada que nunca, a programação visual desenvolvida pela norte-americana Shilo Design vem acompanhada de nova assinatura, pelas mãos da agência Lew, Lara. O aspecto é hi-tech, mas sem beirar a hipnose: tem cor e leveza. O slogan do canal, "Entretenimento É aqui", dará vez a "Multissintonizado", sem perder de vista que o foco etário é a faixa de 18 a 34 anos. À repaginação na tela segue-se o lançamento de mais dois produtos da marca: o portal Multishow, que chega em maio, e uma estação de rádio FM via web - não bem ao modo web, mas com programação de rádio convencional -, que estréia no dia 6. Os conceitos são os mesmos da TV. Para brindar o layout que se anuncia, o canal programa com Ivete Sangalo um pacotão de fim de ano. A baiana ocupará o Maracanã por dois dias - 14 e 16 de dezembro - para a gravação de um show que resultará em especial de TV, CD e DVD. Só a segunda apresentação terá direito a platéia.