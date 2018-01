Multishow junta Sangalo, Tchan e Daniela O Multishow vai unir representantes de um mesmo estilo, alguns até mitificados como concorrentes, em seis musicais de gêneros distintos no 21º Prêmio Multishow, no Rio, dia 28. Tem a turma baiana, com Daniela Mercury, Ivete Sangalo, É o Tchan, Márcio Victor, Léo Santana e Terrasamba. O time do pagode une Raça Negra, Molejo, Mumuzinho e Leandro Lehart. A moçada do funk comparece com MC Marcinho, Buchecha, Anitta e MC Guimê. Já os rappers Emicida, Projota, Gabriel O Pensador e BNegão estarão em outra roda. E tem o grupo de Luan Santana, com Gusttavo Lima, Zezé Di Camargo & Luciano, Daniel e Bruno & Marrone.