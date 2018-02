Multishow estréia em janeiro reality show de verão Canal de videoclipes? Não, de reality show. Conhecido por sua programação musical, o Multishow resolveu apostar mais em outro segmento, o dos realities. O canal pago estréia no final de janeiro um novo programa do gênero. Ainda sem nome definido, a atração, dirigida por Caetano Caruso (filho do ator Marcos Caruso), da produtora Mixer, mostrará o dia-a-dia de quatro jovens amigos, duas mulheres e dois homens, curtindo aventuras de verão em praias brasileiras. Coisas como aulas de surfe, baladas e afins. O clima é de comédia, com uma pitada de videocassetadas, uma vez que os participantes só se metem em encrencas. As gravações devem ocorrer em Maresias, no litoral norte de São Paulo, e em praias do Rio e da Bahia. O Multishow, que vem apostando em reality shows há algum tempo, obteve boa repercussão com o Retrato Celular. Dirigida por Andrucha Waddington, a produção da Conspiração Filmes traz jovens brasileiros de diferentes regiões mostrando suas vidas por intermédio de celulares. O canal já analisa a possibilidade de realizar uma segundo edição do programa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo