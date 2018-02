Multishow cria novo programa para Ceará

Você não gostou de A Grande Farsa, programa do humorista Ceará no Multishow? Nem a direção do canal. Um novo produto, e não uma segunda temporada daquele já exibido, vem sendo criado para Wellington Muniz, valorizando cenas externas e situações em que ele, caracterizado como personagens do dia a dia, poderá contracenar com ele mesmo. “Estamos saindo do zero”, diz à coluna o diretor do canal, Guilherme Zattar, que conta ter contratado novos roteiristas para a criação de um outro formato. Como exemplo de personagens do dia a dia, Zattar cita o mendigo que Ceará já exibiu nos intervalos de A Grande Farsa. A ideia é gravar no início do ano para exibição ao longo de 2016.

Dança das cadeiras. Cena do Altas Horas gravado para ir ao ar hoje: Gal Costa diz a Serginho Groisman que a produção lhe pediu que ela se sentasse em alguma das cadeiras, assim que terminasse de cantar Meu Nome é Gal. “Mas não tem lugar, acho que vou sentar no colo do Giane”, falou. Fã da cantora, Reynaldo Gianecchini não perdeu tempo: “Venha!”

'Deu Match', produção da Cinegroup que ainda vai estrear na MTV, venceu a mostra competitiva do Telas Festival Internacional de Televisão de São Paulo, na categoria Documentário série.

Matheus Nachtergaele e Maria Helena Chira, ambos pela série Zé do Caixão, da Contente Produções, levaram os prêmios de Melhor Ator e Melhor Atriz. O título, que estreou nesta sexta, 13, no canal Space, faturou ainda o prêmio de Realização Artística em Ficção no Telas 2015.

Já ‘Santo Forte’, da Moonshot Pictures para o canal AXN, levou o prêmio de Melhor Série de Ficção.

‘Vizinhos’, com direção de Luiz Villaça, pela Bossa Nova Films, visto pelo canal GNT, ficou com o prêmio de Melhor Roteiro em Ficção.

‘Receita de Viagem’, com Bel Coelho, obra da Grifa para o TLC, ganhou como melhor programa na categoria Life Style.

‘Meu Pai’, da Casa de Cinema de Porto Alegre, foi a melhor produção infantojuvenil e a melhor direção na mesma categoria, que elegeu ainda O Irmão do Jorel, da Copa Studio para o Cartoon Network, como melhor roteiro.

E ‘O Estopim’, da TVA 2, foi eleito melhor documentário feature e também levou o Grand Prix do Telas 2015. Os prêmios foram anunciados na noite de quinta-feira, 12, no Auditório Ibirapuera.

‘Star Wars: Episódio VII – O Despertar da Força’, que estreia nos cinemas em 17 de dezembro, já tem data para chegar à TV: a partir de 16 de março, o filme entra em etapa de locação pelo Telecine On Demand, por meio das plataformas de vídeo sob demanda das operadoras de TV paga.

‘Apenas Um Show – O Filme’, longa-metragem da franquia de sucesso do Cartoon Network, é pré-candidato ao Oscar de Animação, com data certa para chegar aos telespectadores brasileiros: vai ao ar pelo mesmo canal, dia 7 de dezembro, às 20h.

360 mil plays de vídeo em seu 1º dia alcançou a estreia de ‘Deborah Secco Apresenta’, série original do Gshow. Isso representa 544% a mais que a antiga líder do ranking do portal

"Meu amigo Milton Leite narrando o jogo no SporTV ao vivo e as explosões. Bizarro. Nunca vi isso”

Marcelo Rubens Paiva NO TWITTER (ATAQUES EM PARIS)