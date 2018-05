Múltiplas faces

Ano de mudanças no PhotoEspaña, festival internacional de fotografia e artes de Madri. A edição de 2011 marca a estreia do cubano Gerardo Mosquera na curadoria do evento. Fundador da Bienal de Havana, em 1984, mas ainda um curador de grande trânsito internacional (inclusive, no Brasil), Mosquera escolheu o retrato, gênero clássico da fotografia, para alinhavar as principais exposições da mostra. O rosto se torna, assim, o mote mais direto das imagens reunidas neste festival - levando a uma série de ramificações, como a questão da comunicação.

A crise econômica pela qual passa a Espanha interferiu na formatação do evento. Segundo a francesa Claude Bussac, diretora há cinco anos do festival, esta foi a edição mais difícil de realizar. "Duas mostras precisaram ser canceladas", conta ela ao Estado. Ainda assim, o PhotoEspaña, que depende de patrocínios privados e tem 35% de seu orçamento oriundos do poder público, segue consolidado como um dos eventos mais importantes de fotografia mundial. E a edição deste ano, mesmo que num contexto problemático, apresenta ao público exposições de qualidade em sua programação oficial (com 15 mostras) e paralela (com mais de 70 atrações).

O interesse do festival pela América Latina já é uma constante e trazer Mosquera para a curadoria reflete essa característica. "Gerardo é latino, mas também internacional", define Claude, empenhada, afirma, em projetos que não encerrem o festival apenas no fotográfico, mas que abram caminhos para a experiência da imagem no campo das artes visuais. Os curadores do PHE trabalham no festival por triênios e Mosquera, ao menos por enquanto, definiu que depois do retrato, seguem como propostas de temas, para 2012, a relação entre o local e o global e, para 2013, uma investigação do erotismo.

Identidade. As obras apresentadas este ano se articulam em torno do tema Interfaces. Há grandes nomes internacionais, como a americana Cindy Sherman e o alemão Thomas Ruff, estrelas da mostra 1.000 Caras/0 Caras/1 Rosto, ao lado do desconhecido mexicano Frank Montero, na Sala Alcalá 31; o paparazzo Ron Galella; e o chileno Alfredo Jaar (este, com mostra no Museu Berardo, em Lisboa, cidade que também abriga exposições do evento).

A mostra central do festival, Face Contact, em cartaz no Teatro Fernán Gómez, tem a assinatura direta de Mosquera. Nela, por meio de obras de 31 artistas, está colocada a questão de que "todo retrato representa a articulação entre identidade fisionômica e expressão subjetiva", diz o curador. Mas o rosto, assim, se torna uma "zona de interação" ampla, o elemento de um contato que pode ser tenso (como no caso dos retratos de potenciais assassinos da argentina Ananké Asseff), contraditório; quase humorístico, aproximando-se do pastiche e do piegas. como nos vídeos de Lauren Onley e Richard Lawrence e de Jeannette Chávez; despretencioso; e até imaginário. A exposição coloca também em destaque a obra de um brasileiro, Jarbas Lopes, que participa com dois grandes exemplares da série O Debate, de 2002-2003, painéis de grandes rostos grotescos formados pela sobreposição e costura de imagens de cartazes de campanhas eleitorais plotados em lona.

Face Contact, de certa forma, indica algumas direções que o PHE quer tomar, entre elas, uma relação mais direta com as artes visuais. Isso fica evidente, por exemplo, na exibição de objeto de Luis Camnitzer, do painel de Eugenio Dittborn, dos "morangos" de Hans-Peter Feldmann ou do espelho de Mona Hatoum. Há também um desejo de dar espaço a obras interativas e ligadas à internet. "Outro ponto importante é a maior presença da Ásia", afirma Claude Bussac. Em Face Contact, há interessante obra da chinesa Kan Xuan, um vídeo no qual ela persegue a própria identidade, gritando seu nome e a palavra "sim" no túnel de um metrô. E, a convite de Mosquera, o curador chinês Hou Hanru preparou uma mostra para o festival, a coletiva O Poder da Dúvida.

Ousadia

Antiguidade e contemporaneidade dialogam em mostra do PhotoEspaña no Museu Arqueológico Natural de Madri. Nela, retratos realistas de Fayum, pinturas sobre madeira realizadas no Egito entre os séculos 1 e 4 estão ao lado de vídeo do albanês Adrian Paci.