Multidão branca invade Anhembi

SÃO PAULO – O branco voltou a tomar o Anhembi na noite deste sábado, 18. A 3ª edição do Skol Sensation, megafestival de música eletrônica nascido na Holanda, teve como tema o país das maravilhas de Alice.

Durante seis horas e meia, cinco DJs se revezaram nas pick-ups para um público de 40 mil pessoas vestidas de branco, o característico dress code obrigatório do evento. No line-up, o destaque foi o trio inglês Above & Beyond – produtores de remixes do primeiro escalão do pop, de Britney Spears a Madonna. Além deles, o norte-americano Kaskade também foi uma escolha acertada do festival, que ainda contou com Mr. White, Roger Sanchez e Sander van Doorn, em meio aos efeitos de pirotecnia, jogo de luzes e artistas performáticos que dão o tom futurista da noite.

A volta para a casa dos baladeiros, porém, não foi fácil. Apesar de o evento ter oferecido ônibus para terminais rodoviários e metrô, era preciso enfrentar longas filas para embarcar. Táxi também não era uma boa opção: com ruas fechadas, os veículos que conseguiam chegar perto do Pavilhão do Anhembi eram altamente disputados – em alguns casos, levava quem pagava mais. Em pleno domingo, a Marginal do Tietê amanheceu com trechos parados.