Mulheres de todos os continentes Sonia Jardim, presidente do Sindicato Nacional de Editores de Livro, Snel, aproveitou a abertura da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, na semana passada, para entregar nas mãos da presidente Dilma Rousseff um dos próximos lançamentos da editora Difel, que pertence ao Grupo Record: O Livro Negro da Condição das Mulheres, seleção de textos dirigida por Christine Ockrent. A obra terá cerca de 850 páginas e vai apresentar uma pesquisa detalhada sobre as mazelas que as mulheres enfrentam nos dias de hoje em todos os continentes. Por conta disso, o lançamento do livro, no próximo mês, vai ser acompanhado por eventos diversos.