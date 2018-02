'Mulheres Africanas' mostra a luta feminina na África

As mulheres do instituto de beleza e as guerreiras africanas representam diferentes perspectivas de uma mesma luta que se repete e renova a cada dia. As ?guerreiras? não pegam necessariamente em armas - as mais anônimas pegam no cabo da enxada para trabalhar na lavoura. As mais conhecidas são cinco africanas que dão depoimento sobre a situação do continente. Não falam só do seu sexo. Mulheres são mães, amantes, esposas. Pensam sempre nos filhos, no marido. O diretor e roteirista conta que, ao ser cooptado pela produtora Mônica Monteiro, tinha ideias preconcebidas sobre a África e suas mulheres. A produtora lhe dizia:

"Espera chegar lá para ver".

O que une Graça Machel, Mama Sara Masari, Nadine Gordimer, Leymah Gbowee e Luisa Diogo aos 500 milhões de mulheres que vivem na África - o número é citado no próprio filme - é o fato de serem todas lutadoras. "Cada uma luta com suas armas", reflete o diretor, e, por isso, com a fala de Leymah, a visualização de um relato de Nadine e a corredora que vence a distância, ele conta essas histórias de mulheres que se expressam. Que agem. "Embora a África esteja no nosso imaginário e seja muito forte na formação, até mesmo étnica do povo brasileiro, é desconhecida da gente. Pensamos que sabemos, mas é outro mundo."

Graça Machel é ativista de direitos humanos e mulher de Nelson Mandela. Mama Sara Masari é empresária de sucesso. Leymah Gbowee ganhou o Prêmio Nobel da Paz; Luisa Diogo foi primeira ministra de Moçambique. Nadine Gordimer venceu outro Nobel, o de Literatura. A liberiana Leymah fala de não violência, evoca Gandhi, Martin Luther King e Mandela para dizer que é preciso muita força interior para resistir à opressão. A sul-africana Nadine Gordimer tem profundo conhecimento do apartheid, mas a história que ele conta refere-se ao heroísmo e à covardia. O heroísmo que interessa às duas não é o do tipo que rende estátuas. É o da prática do dia a dia.

MULHERES AFRICANAS - A REDE INVISÍVEL - Direção: Carlos Nascimbeni. Gênero: Documentário (Brasil/2012, 99 min.). Classificação: 12 anos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.