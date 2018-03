Mulher presa por beijar tela em museu de arte francês

Uma mulher foi formalmente acusada de "dano a obra de arte" por beijar uma obra do artista Cy Twonbly, que consiste de tela em branco, informam fontes do sistema judiciário francês. A mulher foi presa depois de , supostamente, beijar o trabalho na quinta-feira, manchando-o com seu batom. Ela deverá ir a julgamento em 16 de agosto. A pintura, estimada em US$ 2 milhões (cerca de R$ 4 milhões) estava em exibição no Museu de Arte Contemporânea da cidade francesa de Avignon. Nascido em 1928, nos EUA, Twonbly recebeu o prestigioso prêmio Leão de Ouro na Bienal de Veneza de 2001.