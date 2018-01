Mulher mais sexy do mundo, Rosie Huntington-Whiteley abre a SPFW

SÃO PAULO - Até os 16 anos, a britânica Rosie Huntington-Whiteley morava em uma cidade rural da Inglaterra, em Tavistock, quando foi descoberta por um agente de modelos. Ontem, nove anos depois, ela veio ao Brasil abrir a semana de moda paulistana pela Animale com status de celebridade. No ano passado, estreou em Hollywood e foi eleita a mulher mais sexy do mundo por uma revista inglesa.

Para a inglesa, vencer na carreira depende de vários fatores. “É fundamental estar em uma boa agência. Eu nunca imaginei que viraria atriz. Foi a minha agência de modelos que levou minha foto aos produtores do filme Transformers: O Lado Oculto da Lua”, conta. Rosie tem esse “algo mais”. Mesmo sendo magra para os padrões brasileiros, transpira sensualidade.

A modelo falou com o Estado sobre sua passagem ao País e sobre o título de mulher mais sexy do mundo.

Essa é a primeira vez que você vem ao Brasil?

Já estive na Bahia a trabalho, mas não deu para conhecer muita coisa. Cheguei ontem aqui a São Paulo e ainda não saí do hotel, e daqui vou direto para a Bienal. É sempre assim. Muita correria. Mas acho que terei algumas horas de folga.

Você está sempre substituindo grandes mulheres, como Raquel Zimmermann, agora na Animale, e Megan Fox no filme Transformers: o Lado Oculto da Lua. Você fica nervosa quando isso acontece?

Eu acho que é uma honra. Fazer a personagem de Transformers foi uma grande honra.

No ano passado, você foi eleita a mulher mais sexy do mundo pelo tradicional ranking da revista inglesa ‘Maxim’. Isso mudou sua vida?

É um título muito elogioso (risos), mas não dá para levar a sério.

Hoje você tem muitos fãs?

O número de fãs cresce a cada dia. Sou cada vez mais reconhecida na rua, e gosto disso. Procuro responder todos os e-mail de fãs, o que gasta muito tempo. E fico tocada, principalmente com as mulheres, que costumam se aproximar para pedir autógrafo e tirar fotos comigo.

Você vai seguir a carreira de atriz?

Se tiver outras oportunidades como a do filme, com certeza. É o meu novo desafio. Mas não pretendo abandonar a passarela.

E o que quer conhecer do Brasil?

Ah, adoraria ver o carnaval!

A São Paulo Fashion Week começou na quinta-feira, 19, na Bienal do Parque do Ibirapuera e vai até terça-feira. Vinte e nove marcas participam desta edição.