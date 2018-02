Mulher Invisível terá formato exportado Dona de um Emmy como melhor série de TV, Mulher Invisível está pronta para iniciar uma carreira internacional com base na venda de seu formato/roteiro. A ideia, que já habitava os planos da Globo e da Conspiração, coprodutora do título, dependia do acerto de um modelo de negócio entre as duas partes para ser oferecida a produtores e programadores de outros países. É a primeira vez que a Globo, que tem exportado os textos de suas novelas para canais estrangeiros, venderá um formato em sociedade com outra empresa. Ficou acertado que ambas farão juntas a devida consultoria aos compradores do formato, cujo argumento, de apelo universal, é alvo de grande aposta nesse nicho.