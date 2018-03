Mulher é presa por invadir casa de jurado da TV em Londres

Leanne Zaloumis, 29 anos, foi indiciada na Corte dos Magistrados do Oeste de Londres por ter invadido o domicílio do magnata musical na noite de segunda-feira. Ela teria quebrado uma vidraça do banheiro dele e se escondido em um armário.

Segundo a agência Press Association, o indiciamento afirma que Zaloumis pretendia "infligir uma grave lesão corporal" com o auxílio de um pedaço de tijolo.

O promotor Paul Mitchell disse que a mulher foi detida por policiais armados, chamados por um funcionário da casa. Depois de detê-la, os policiais encontraram marcas de sangue no banheiro.

Cowell, 52 anos, ficou famoso como jurado do programa de calouros "X Factor". Um porta-voz disse que ele ouviu um ruído forte na noite de sábado e encontrou a mulher no banheiro, segurando um tijolo.

(Reportagem de Michael Holden and Mike Collett-White)