Mulher é encontrada morta perto da casa de Paula Abdul Uma mulher que pode ter seguido Paula Abdul, jurada do programa "American Idol", foi encontrada morta, aparentemente por suicídio, perto da casa da popstar, revelam relatos da polícia e da mídia na quarta-feira. Julianne Sohn, porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles, disse que a polícia encontrou o corpo da mulher num carro perto da casa de Paula Abdul em Los Angeles na noite de terça-feira. "Aparentemente foi suicídio", disse Sohn à Reuters. Uma foto postada no site de celebridades TMZ.com mostra que o carro tinha um cordão pendurado do espelho retrovisor com uma foto de Abdul. Sua placa era "ABL LV", uma possível abreviação de "Abdul Love". Jeff Ballard, um assessor de Abdul, disse ao programa de TV de celebridades Entertainment Tonight que Abdul está "chocada e entristecida" com a morte da mulher. O assessor disse que Paula Abdul e sua equipe conhecem a mulher há vários anos. As autoridades não revelaram o nome da aparente vítima de suicídio, dizendo que só o farão depois de notificar seus familiares. Ela tinha sido dada como desaparecida em Ventura County, a noroeste de Los Angeles, segundo Sohn. Paula Abdul, cantora pop que ficou famosa na década de 1980, é jurada no reality show de talentos "American Idol" desde sua primeira temporada, em 2002. "American Idol" é o programa de televisão que tem a maior audiência nos Estados Unidos.