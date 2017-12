Mulher do guitarrista Santana pede divórcio

Deborah Santana, esposa do guitarrista mexicano Carlos Santana, pediu o divórcio após 34 anos de casamento, alegando "diferenças irreconciliáveis", informou nesta sexta-feira, 2, a imprensa americana. O processo foi aberto no dia 19 de outubro na Justiça da Califórnia. O casal, que mora em San Rafael - a 32 quilômetros de San Francisco -, tem três filhos de 23, 22 e 17 anos. Em um livro de memórias publicado por Deborah em 2005 e intitulado Space Between the Stars (O Espaço Entre as Estrelas), a esposa de Santana revelava que o marido tinha sido infiel.