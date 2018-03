Mulher do comediante Robin Williams pede o divórcio A segunda esposa do comediante Robin Williams, que o conheceu quando trabalhava como babá para ele, pediu o divórcio, citando diferenças inconciliáveis. Marsha Garces Williams apresentou o pedido de divórcio na semana passada a um tribunal de San Francisco. A assessora de imprensa do ator confirmou o processo na quarta-feira, mas não fez mais comentários. Eles se casaram em 1989 e têm dois filhos. Conheceram-se quando ela tomava conta do filho de Williams com sua esposa anterior, Valerie Valardi. Williams, de 56 anos, é conhecido por comédias de Hollywood, mas também por papéis em filmes alternativos. Ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante interpretando um psicólogo no drama "Gênio Indomável". Foi indicado três vezes ao prêmio de melhor ator por seus papéis em "Bom Dia, Vietnã", "Sociedade dos Poetas Mortos" e "O Pescador de Ilusões". Garces Williams trabalhou como produtora em filmes do marido e é sócia dele na produtora Blue Wolf. (Reportagem de Amanda Beck)