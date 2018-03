Mulher de Sean Penn diz que casamento exige trabalho diário

A atriz americana Robin Wright Penn, mulher do ator Sean Penn, disse que só o amor não é suficiente para manter um casamento, que para continuar vivo requer "uma grande dose de trabalho diário".

Numa entrevista à mais recente edição da revista britânica "Psychologies", Robin falou abertamente de seus altos e baixos amorosos no último ano, quando esteve perto de se separar várias vezes.

"O segredo para que um casamento funcione é a comunicação. É preciso evitar ficar na defensiva e é preciso deixar que a outra pessoa se explique para conseguir uma comunicação de ser humano para ser humano, e não de homem para mulher ou vice-versa", declarou a atriz à publicação.

No último ano, Sean e Robin deram entrada no pedido de divórcio duas vezes. Mas, em ambas as ocasiões, os requerimentos foram retirados em pouco tempo.

"Os casamentos passam por diversas fases. Assim é a vida, e é preciso aceitar. Atualmente, estou muito bem", comentou Robin a respeito.

A última crise do casal foi em fevereiro, quando Sean, de 48 anos, não mencionou a mulher, de 43, ao agradecer o prêmio de melhor ator que ganhou no Oscar pela atuação em "Milk - A Voz da Igualdade".

Depois deste vacilo e decidido a salvar o casamento, o intérprete resolveu tirar um ano de folga para passar mais tempo com a mulher e os dois filhos, disse a imprensa de Hollywood na semana passada.

Segundo essas informações, o ator teria cancelado sua participação na comédia "Os Três Patetas" e no thriller "Cartel".

Casado com Robin desde 1996, Sean é "um homem muito ligado à família, um desastre nas tarefas domésticas e uma pessoa que sempre quer fazer atividades diferentes com os familiares", disse a mulher à revista "Psychologies". EFE