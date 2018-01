Mulher de Schwarzenegger ignora lei assinada por ele

O site de celebridades "TMZ.com" colocou no ar, ontem, duas fotografias que mostram Maria Shriver usando o celular enquanto dirigia. Segundo o site, uma das fotos foi tirada domingo e a outra, em julho.

As imagens mostram Maria Shriver segurando o celular enquanto dirige um grande utilitário esportivo. Mais tarde, o site acrescentou um vídeo que afirma ter gravado ontem, em Brentwood, onde a família do governador reside.

O escritório da primeira-dama da Califórnia informou que não comentaria o assunto.

No twitter, Schwarzenegger escreveu ao fundador do "TMZ.com", Harvey Levin: "Obrigado por ter me informado sobre as violações à lei cometidas por ela. Haverá ação rápida".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O porta-voz de Schwarzenegger, Aaron McLear, disse que "ação rápida" significa que o governador vai pedir à sua esposa que não use o telefone celular enquanto dirige.