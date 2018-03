Mulher de Sarkozy vira a 'princesa Diana da França' Um dia depois de mostrá-la nua, os tablóides britânicos se referem na quinta-feira à primeira-dama da França, Carla Bruni, como um ícone da moda à altura da falecida princesa Diana. "Quanta diferença faz um dia... E desta vez ela lembrou de colocar alguma roupa", disse o Daily Mail, que dedicou seis páginas a Bruni. "A Grã-Bretanha está encantada com madame Sarkozy", admitiu o Daily Express, que estampou uma foto da cantora e ex-modelo chegando a um banquete no castelo de Windsor, na quarta-feira, como participante de uma visita oficial do presidente Nicolas Sarkozy. A chegada do casal coincidiu com a publicação de uma foto feita na década de 1990 em que Bruni aparece nua. A casa de apostas William Hill estima em 10-1 a chance de que o próprio Sarkozy compre a foto quando ela for leiloada, em abril, em Nova York. Qualquer tititi moralista da imprensa popular foi substituído na quinta-feira por elogios a uma mulher tida como um discreto modelo de elegância. Charles, o príncipe herdeiro do trono, recebeu Bruni com um beijo em sua luva. A cena evocou comparações com a falecida ex-mulher do futuro monarca. "Será Carla a nova Diana?", perguntou o Daily Telegraph. "Assessores presidenciais esperam que a primeira-dama da França se torne sua própria Dama de Copas [apelido dado a Diana na época de sua morte, em 1997, num acidente em Paris]", escreveu o jornal. A imprensa francesa também se entusiasmou com o frenesi provocado pela primeira-dama, que se casou recentemente com Sarkozy, mas já se mostra bastante à vontade com o protocolo -- algo que os jornais atribuem à sua experiência como modelo. "Os ingleses conquistados por Carla", disse o jornal Le Parisien. Mesmo o esquerdista Libération se rendeu, afirmando que Bruni teve um desempenho quase impecável, mas ressalvando que "o marido dela teve mais dificuldades com o protocolo". Um jornal britânico disse que, num traje Christian Dior, Bruni lembrava Jackie Kennedy no seu auge, e que a adulação da imprensa deve ajudar politicamente seu marido, apelidado de "presidente Bling-Bling" (onomatopéia alusiva a jóias e bijuterias, referência ao estilo de vida exuberante de Sarkozy). O relacionamento com a ex-modelo, logo em seguida ao divórcio no casamento anterior, afetou a popularidade de Sarkozy. Muitos eleitores acham que o presidente dá atenção demais à vida particular e se esquece de problemas como o custo de vida. Mas, ao menos na imprensa britânica, manchetes como "Enchanté" e "Ooh La La, Madame Sarkozy" mostram que Bruni é um trunfo importante da presidência francesa.