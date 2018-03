Mulher de Ozzy vive mãe de Capitão Ganho em animação da Disney

Sharon Osbourne, mulher do cantor Ozzy Osbourne, interpreta a mãe do Capitão Gancho na animação da Disney Jake e os Piratas da Terra do Nunca.

A ex-jurada do programa musical X Factor emprestou sua voz à personagem Mamãe Gancho para o episódio Mama Hook Knows Best (Mamãe Gancho Sabe das Coisas, em uma tradução livre).

O episódio será exibido durante o verão nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, a tradicional temporada de férias escolares nesses países.

Sua personagem será uma mãe severa que irá procurar dar um jeito nos modos de seu filho.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Identificação

''Foi um prazer interpretar a Mamãe Gancho e ela é muito parecida comigo no sentido de ser forte e querer o melhor possível para seus filhos'', afirma Sharon, de 59 anos.

Quando Mamãe Gancho chega à Terra do Nunca ela se decepciona ao descobrir que seu filho está roubando um tesouro.

''É um ótimo trabalho, que não exige que você ponha maquiagem todos os dias pela manhã. Tudo se resume à voz'', acrescentou Sharon.

Sharon ajudou a manter de pé a carreira de Ozzy Osbourne quando ele enfrentou graves problemas com drogas e álcool.

Ela despontou para a fama com o reality show The Osbournes, que começou a ser exibido em 2002 e se tornou um sucesso mundial. O programa mostrava o dia a dia da família Osbourne.

Ela se tornou, depois, uma jurada nos programas de calouros musicais X Factor, na Grã-Bretanha, e America's Got Talent, nos Estados Unidos. Atualmente, é co-apresentadora do programa de TV da rede americana CBS The Talk. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.