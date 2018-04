Mulher de Chico Anysio diz que estado do humorista é mais grave que nunca

Chico Anysio continua no CTI com quadro estável. Porém, seu estado preocupa cada vez mais sua mulher Malga de Paula, que usa o Twitter para transmitir informações a fãs e amigos. "O que acontece é que a última pneumonia está muito agressiva... Ela está grave como nunca esteve antes", escreveu Malga no perfil @Oficialchico.

"A coisa mais atual que posso dizer é que nestes 50 dias de internação, o Chico nunca antes precisou de tantas orações como agora", completou Malga, por volta das 13h.

De acordo com o boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira, o humorista responde bem ao tratamento contra a pneumonia no pulmão direito, diagnosticada recentemente. Ele não está sedado, mas respira e se alimenta com ajuda de aparelhos.

Chico Anysio está internado desde 2 de dezembro, quando deu entrada no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, com falta de ar. Passou por uma angioplastia para desobstruir uma artéria no coração, mas contraiu infecções durante o tratamento. Há cerca de três semanas, voltou para a UTI por causa de uma hemorragia pulmonar. Durante o tratamento, foi diagnosticado com uma nova pneumonia.

Segundo informou o médico Luiz Cesar Cossenza Rodrigues, Chico está lúcido e interage com a família.