Mulher de Beckham quer que atleta se desfaça de rottweilers A ex-integrante do grupo musical Spice Girls Victoria Beckham quer que seu marido, o meio-campo do Real Madrid David Beckham, se desfaça dos dois rottweilers que vigiam a casa da família em Sawbridgeworth, no condado inglês de Hertfordshire. Segundo o dominical Sunday Mirror, ela, assustada com uma série de recentes ataques de cachorros a crianças no Reino Unido, teme pela segurança dos três filhos. "Victoria sempre teve certo receio em relação aos cachorros, mas, ultimamente, está mais preocupada e disse a David que busque um novo lar para eles", disseram à publicação fontes próximas ao casal. Beckham comprou seus dois primeiros rottweilers - batizados de Snoop e Puff, nomes de dois rappers americanos - há oito anos, poucos depois de começar a namorar Victoria. Puff morreu em 2005, mas o jogador comprou outro cachorro da mesma raça para substituí-lo. Por enquanto, Beckham não atendeu ao pedido da mulher, disseram ao dominical as mesmas fontes, segundo as quais ele insiste em que os cachorros são "carinhosos com a família" e não só "perfeitos guardiães". "Victoria não é alguém muito chegada a animais. Mas se tivesse de escolher, teria optado por um cachorro como os chihuahuas. David, no entanto, sempre insistiu em seus rottweilers porque são muito masculinos", acrescentaram as fontes.