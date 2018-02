Mulher admite ter quebrado janela de Simon Cowell

Leanne Zaloumis disse não ser culpada por outras duas acusações, de desordem e roubo, na Corte Isleworth Crown, no oeste de Londres, onde lhe foi concedida fiança.

A corte também lhe disse que ela não deve tentar entrar em contato com o juiz dos programas "X Factor" e "Britain's Got Talent" e se manter a uma distância de 300 metros da propriedade do empresário na área de Holland Park, informou a Press Association (PA).

Cowell, de 52 anos, assistia à televisão em seu quarto quando ouviu um "barulhão" vindo do banheiro na noite de 24 de março.

Zaloumis foi levada à delegacia de Notthing Hill depois de ser encontrada dentro de um closet na casa, informou-se em uma audiência anterior.

Ela também foi acusada de gritar contra Cowell e de jogar items na janela do banheiro enquanto estava em um telhado no lado de fora.

(Reportagem de Mike Collett-White)