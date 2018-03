Mulatu Astatke vai tocar em São Paulo O vibrante show do etíope Mulatu Astatke - exibido no Espaço Unibanco Augusta na semana passada, dentro da série Timeless, de Brian Cross e Eric Coleman - poderá ser visto ao vivo em São Paulo. O veterano músico e compositor de 67 anos, considerado o pai do ethio-jazz, tem apresentações marcadas para os dias 19 e 20 de março no Sesc Vila Mariana. Tocando vibrafone e congas, Mulatu funde jazz, música africana e ritmos latinos. Outro contemplado pela série de concertos filmados, Arthur Verocai tocaria seu cultuado álbum de 1972 no Sesc Belenzinho nos dias 16 e 17 de abril, mas os shows foram antecipados para os dias 9 e 10/4, para não coincidir com a Virada Cultural. Verocai deve tocar acompanhado de vários músicos que gravaram o disco com ele, como Robertinho Silva, Nivaldo Ornellas, Toninho Horta, Pascoal Meirelles, Aloysio Aguiar e Hélio Delmiro.