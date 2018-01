Mujica recebe músicos do Aerosmith

O presidente do Uruguai, José Mujica, recebeu na sede do governo de seu país os integrantes da banda de rock norte-americana Aerosmith e ganhou de presente uma guitarra autografada pelos músicos. O encontro ocorreu antes de um show da banda em Montevidéu, informou a assessoria de imprensa de Mujica.

Em turnê pela América Latina, os roqueiros norte-americanos disseram-se atraídos pelo discurso anticonsumista de Mujica e decidiram aproveitar a passagem pelo Uruguai para conhecê-lo pessoalmente.

Questionado pela equipe de comunicação da presidência uruguaia sobre o motivo pelo qual queria conhecer Mujica, o vocalista Steven Tyler respondeu: "Porque acreditamos no que ele diz. Achamos que ele é um dos melhores presidentes das Américas". Mujica posou para fotos com a guitarra e com os músicos da banda, mas admitiu desconhecer o repertório do Aerosmith.