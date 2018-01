Mujica recebe músicos do Aerosmith O presidente do Uruguai, José Mujica, recebeu na sede do governo de seu país os integrantes da banda de rock norte-americana Aerosmith e ganhou de presente uma guitarra autografada pelos músicos. O encontro ocorreu antes de um show da banda em Montevidéu, informou a assessoria de imprensa de Mujica.