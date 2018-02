Mujer con Perro, tela rara de Picasso, vai a leilão A casa inglesa de leilões Christie's exibiu ontem uma rara tela de Picasso que será vendida na próxima quarta-feira: Mujer con Perro (foto) foi pintada em 1962 e deverá ser arrematada por um preço que deve variar entre US$ 9,3 milhões e US$ 14 milhões. O quadro não era exibido em público desde 1973, quando foi apresentado em Chicago. "Ele mostra uma cena cotidiana da última grande musa do pintor, Jacqueline", explicou Jay Vincze, diretor de Arte Impressionista e Moderna da casa de leilões. Vincze descreve a obra do espanhol como "um colorido retrato de sua segunda mulher, Jacqueline Roque, ao lado de seu cachorro, Kaboul, que Picasso retratou em um período de grandes mudanças". Segundo ele, o artista tinha se mudado de Cannes para Notre-Dame-de-Vic, o que teria provocado uma explosão de criatividade. / EFE