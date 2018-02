Muitos vão entrar em circuito: espere por eles

O novo Woody Allen, Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos, com Anthony Hopkins, Naomi Watts e Antonio Banderas, está previsto já para o mês que vem, dia 26 de novembro.

Somewhere, de Sofia Coppola, foi para 2011, no dia 18 de janeiro.

VIPs, de Toniko Melo, que venceu a Première Brasil no Festival do Rio - prêmio do júri e melhor ator (Wagner Moura) - foi ainda para mais longe, 25 de março.

Também em março, mas sem a data exata, deve estrear Cópia Fiel, de Abbas Kiarostami, com Juliette Binoche.

Um dos filmes mais "cabeça" (o mais?) da Mostra, Filme Socialisme, de Jean Luc Godard, estreia em 3 de dezembro.

Na mesma data, está previsto O Garoto de Liverpool, de Sam Taylor Wood, sobre os verdes anos de um certo John Lennon e sua amizade com "Paul" (McCartney), que, coincidentemente - o próprio -, terá recém terminado sua turnê pela América do Sul.

Justamente Tournée, de (e com) Mathieu Amalric, vencedor de prêmios importantes em Cannes - melhor filme da crítica e melhor mise-en-scène (direção) - entra em janeiro, sem data.

Outro vencedor de Cannes - De Deuses e de Homens, de Xavier Beauvois, também indicado pela França para concorrer ao Oscar - ficou para fevereiro.

Sentimento de Culpa, de Nicole Holfcener, com Catherine Keener, e Micmacs, de Jean-Pierre Jeunet, com Dany Boon e Dominique Pinon, estão marcados para o mesmo dia - 29 de outubro.

Ainda neste dia estreia Atração Perigosa, nova - e inspirada - direção de Ben Affleck, que também é o protagonista.

Cyrus, de Jay e Mark Duplass, estreia em 5 de novembro.

Machete, de Robert Rodriguez, com Danny Tejo e as sexys Michelle Rodriguez, Jessica Alba e Lindsay Lohan, estreia em 12 de novembro. É o mesmo dia de Minhas Mães e Meu Pai, de Lisa Cholodenko. com Julianne Moore, Annette Bening e Mark Ruffalo .

Lope, de Andrucha Waddington, estreia em 26 de novembro. É para quando também está anuciado Samba Que Mora em Mim, documentário de Geórgia Guerra Peixe, que sobe o morro da Mangueira, sem entrar na quadra da escola.

The Last Station, A Última Estação, de Michael Huffman, com Christopher Plummer e Helen Mirren, sobre os últimos dias devida do grande escritor russo Leon Tolstoi, entra em cartaz em 10 de dezembro.

Não Me Abandone Jamais, de Mark Romanek, adaptado do romance de Kazuo Ishiguro, com Carey Mulligan e Keyra Knightley, deve ir para o Oscar. Estreia em 4 de fevereiro.

The Good Heart, de Dagur Kari, com Brian Cox e Paul Dano, tem título apropriado (Bom Coração) para estrear no Natal.