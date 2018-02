Muito mais opções

Veja também:

Pola Oloixarac, linda e erudita

A nova Flip, porém, deverá ser marcada pelo crescimento do uso mercadológico da marca - além das tradicionais mesas do evento (que, nesse ano, dará mais ênfase à ficção que edições anteriores, na avaliação de seu novo curador, Manuel da Costa Pinto), uma infindável opção de encontros estará à disposição dos visitantes, em um número agora recorde. Isso porque, além das habituais Flipinha (braço infantil e educativo), Flipzona (ao público adolescente), Off Flip e Casa de Cultura, surgem dois novos espaços: a Casa do Instituto Moreira Sales e a Casa do Sesc.

A primeira terá atrações como a exposição em edição fac-similar digital de trechos do livro O Perfeito Cozinheiro das Almas Deste Mundo, de Oswald de Andrade, e também a Rádio Batuta, da webrádio do IMS, que vai estrear o programa Prefácios, com gravações ao vivo com escritores. Já a segunda terá uma biblioteca.

Tudo obviamente gira em torno da Flip que, apesar das desistências (Antonio Tabucchi e Michel Houellebecq foram as mais sentidas), permitirá um contato com jovens talentos, como os argentinos Pola Oloixarac e Andrés Neuman, além do angolano valter hugo mãe (escreve-se assim mesmo, com minúsculas). Todos figuram em praticamente todas as listas de escritores promissores.

O Brasil será representado principalmente por João Ubaldo Ribeiro que, depois de recusar participar da edição de 2004, quando julgou que receberia o tratamento de um coadjuvante, agora chega como estrela. Já o lado pop estará garantido por David Byrne, que vai falar, entre outros assuntos, sobre sua predileção de andar de bicicleta.