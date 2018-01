Muito a comemorar, apesar de erros que se perpetuam

Mas ainda há desacertos. Lunsqui e Celso Chaves, por exemplo, escreverão respectivamente para coro e grupo de câmara e piano e quarteto de cordas. Perdem eles uma rara chance de compor para orquestra; perde o público; perde a Osesp uma chance de abrir espaço para criadores brasileiros mais jovens. Miranda, único escalado para compor para orquestra, já é um veterano. Desnecessário, claro, é investir numa encomenda de um concerto para saxofone e orquestra a John Adams em parceria com Baltimore, Sydney e a Universidade Northwestern.Adams não precisa disso; e a Osesp deveria investir em compositores brasileiros - e não num nome consagrado como o norte-americano Adams. Não há nenhum mérito no que a Osesp chama orgulhosamente de "encomenda internacional".

Marin Alsop rege 13 programas, praticamente um terço dos 37 concertos que compõem a temporada. Continua na média dos anos anteriores. Os compositores - visitante James MacMillan e transversal Leonard Bernstein - atendem a preferências do regente Celso Antunes e de Marin, respectivamente. Pelo andar da carruagem, Lenny, aliás, corre o risco de se transformar no compositor mais executado pela

Osesp nos últimos anos.

Entre os solistas e regentes convidados para 2014, algumas surpresas muito bem-vindas. O pianista norte-americano Jeremy Denk (um raro músico que sabe pensar seu ofício com rigor, além de tocar muito bem, como o excepcional Stephen Hough); e a pianista Ursula Oppens (bastante familiarizada com a música contemporânea). Entre os regentes, Marcelo Lehninger, que, devidamente ungido pelo sucesso na Sinfônica de Boston, só agora passa a frequentar mais o pódio da Sala São Paulo; e Andrew Manze, que pode ser a grande surpresa da temporada 2014 no reino das batutas.

Mas nem tudo são flores. O conceito de residência continua anêmico: só quatro programas para MacMillan, outros quatro para o pianista Bavouzet. Não é necessária tanta comemoração em torno da 'integral da obra para piano e orquestra" de Igor Stravinsky, que afinal cabe inteira em apenas um disco. Devem todos na Sala São Paulo, por último, brindar com "flûtes" de champanhe a carona da Osesp nos 70 anos de Nelson Freire e nos dois discos de estreia da orquestra no ilustríssimo selo Decca, pertencente ao grupo Universal.