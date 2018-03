Muita coisa boa para iniciar 2013

14H15 NO SBT

(Richie Rich). EUA, 1994. Direção de Donald Petrie, com Macaulay Culkin, Jonathan Hyde, John Larroquette, Christine Ebersole.

Macaulay Culkin ainda era um astro - graças à série Esqueceram de Mim -, quando fez este filme com o personagem dos comics. Riquinho, o garoto mais rico do mundo, só escapa do plano de um executivo diabólico graças à ajuda de amigos pobres. Típica produção de John Hughes, o programa deixa-se ver com certo prazer. E Jonathan Hyde, como o mordomo, rouba a cena.

Reprise, colorido, 95 min.

Um Salão do Barulho

14H30 NA RECORD

(Beauty Shop). EUA, 2005. Direção de Bille Woodruff, com Queen Latifah, Djimon Hounsou, Alicia Silverstone, Kevin Bacon.

Queen Latifah abre o próprio instituto de beleza, que começa a faturar e a roubar clientes do antigo patrão dela. O cara resolve se vingar. Queen, que não é rainha só no nome, termina levando a melhor (e ainda arranja um namorado). Dá para se divertir. Reprise, colorido, 145 min.

Ricas e Gloriosas

15H45 NO SBT

(B.A.P.S.). EUA, 1997. Direção de Robert Townsend, com Halle Berry, Martin Landau, Ian Richardson, Troy Beyer Duas garçonetes são contratadas para divertir velho milionário e descobrem que se trata de um plano do sobrinho para apressar a morte do tio (e ficar logo com sua fortuna). Halle Berry antes do Oscar - linda, linda, mas o talento, ó ... Desse tamanhinho. Reprise, colorido, 91 min.

Honey - No Ritmo dos Sonhos

16 H NA RECORD

(Honey). EUA, 2003. Direção de Bille Woodruff, com Jessica Alba, Lil' Romeo, Mekhi Phifer, David Moscow.

Jessica Alba faz garçonete que sonha ser dançarina. Quando parece que seu desejo vai se realizar, ela descobre que pode estar sacrificando os amigos. Jessica se joga com tanta intensidade no papel que o filme fica 'quase' bom. Reprise,

colorido, 109 min.

Madagascar

16H20 NA GLOBO

(Madagascar). EUA, 2005. Direção de Eric Darnell e Tom Mcgrath.

Primeiro da série animada sobre os bichos criados em cativeiro que tentam voltar para seu habitat natural, na África. Os pinguins roubam a cena. Reprise, colorido, 86 min.

Miss Simpatia

17H15 NO SBT

(Miss Congeniality). EUA, 2000. Direção de Donald Petrie, com Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt, Candice Bergen, William Shatner.

Sandra Bullock faz policial que participa disfarçada de concurso de beleza para tentar descobrir quem está ameaçando as candidatas. A tira durona passa por banho de butique, descobre sua feminilidade e... O público adorou e houve até Miss Simpatia 2. Reprise, colorido, 109 min.

Adaptação

20 H NA REDE BRASIL

(Adaptation). EUA, 2002. Direção de Spike Jonze, com Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper.

Um típico roteiro de Charlie Kaufman. Escritor é contratado para adaptar livro considerado infilmável. Para complicar o que já é difícil, ele está numa fase de baixa estima e tem um irmão gêmeo que quer usurpar seu lugar, também escrevendo para cinema. Oscar de coadjuvante para Chris Cooper, pontas de John Cusack, Catherine Keener, John Malkovich e dos diretores David O. Russell e Curtis Hanson (como marido de Meryl Streep). Reprise, colorido, 114 min.

Golpe de Mestre

21H30 NA CULTURA

(The Sting). EUA, 1973. Direção de George Roy Hill, com Robert Redford, Paul Newman, Robert Shaw, Eileen Brennan, Charles Durning.

Depois do sucesso de Butch Cassidy, o diretor Roy Hill e a dupla de astros Newman/Redford voltou a se reunir para contar a história de pequenos trapaceiros que aplicam o golpe do título num chefão do crime. Vencedor de vários Oscars, incluindo filme e direção. Um regalo e a trilha de ragtime contribui para o clima. Reprise, colorido, 129 min.

De Pernas pro Ar

22H15 NA GLOBO

Brasil, 2010. Direção de Roberto Santucci, com Ingrid Guimaraes, Maria Paula, Bruno Garcia, Denise Weinberg, Cristina Pereira, Flavia Alessandra.

No momento em que De Pernas pro Ar 2 ocupa mais de 700 salas de todo o País, o 1 chega à TV aberta, abrindo uma seleção de produções inéditas brasileiras na Globo. Ingrid Guimarães e a amiga Maria Paula inauguram sex shop e descobrem o orgasmo. O brinquedinho erótico - um coelho - tem papel decisivo no processo. Com este filme, o diretor Santucci virou o Midas do cinema nacional. Desde então, tudo o que ele faz vira ouro para o público - Até Que a Sorte nos Separe, De Pernas 2. E vêm mais filmes de Santucci por aí. Inédito, colorido, 95 min.

Os Indomáveis

22h30 NA BAND

(3:10 To Yuma). EUA, 2007. Direção de James Mangold, com Russell Crowe, Christian Bale, Ben Foster, Peter Fonda, Vinessa Shaw.

Russell Crowe e Christian Bale substituem Glenn Ford e Van Heflin no remake do western de Delmer Daves, de 1957. O original chamou-se Galante e Sanguinário no Brasil, mostrando fazendeiro endividado que aceita escoltar bandido para saldar sua dívida com o banco. Os comparsas do cara vão tentar libertá-lo, e começa o tiroteio. Para aumentar ainda mais a tensão, o filho do herói, um moleque, se deixa envolver pelo criminoso, que é, afinal, um tipo sedutor. Não tão bom quanto o filme antigo, mas é sólido, bem feito (e bem interpretado, claro). Reprise, colorido, 122 min.