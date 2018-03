Mudaram o curso. E se deram bem

LIVE AT THE 02 - SONY MUSIC

PREÇO R$ 32

Poucas bandas conseguem mudar de direção sem fazer seu público sofrer com isso. O Kings nasceu na esteira do Strokes com a mesma intenção setentista, cheia de guitarras sujas, baterias retas, refrões fáceis. Eis que o tempo passa, a banda refaz seu som, seus integrantes cortam os cabelos e o que aparece em Live at the O2 London, England, gravado no dia 30 de junho de 2009, em frente a 20 mil fãs, é uma banda de rock pop, menos saudosista e mais vibrante. É uma boa notícia que seu DVD esteja no topo de uma lista de mais vendidos na semana, já que nem sempre os fãs suportam guinadas do gênero. O Kings perdeu a pose mas não a energia. E seu rock, mesmo mais pop, é de primeira.