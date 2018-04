Mudanças religiosas

Nossa espécie humana está hoje mais preparada do que nunca para conhecer aquilo que até aqui foi chamado de Deus e cujo conhecimento foi encerrado nas diversas manifestações religiosas. Aproximamos-nos do momento em que ninguém precisará de intermediários para falar diretamente com a Vida maior que dá sentido e sustenta o infinito Universo, mas esta afirmação não deve servir para desprezar os cultos religiosos, apenas para afirmar que as coisas mudaram e melhoraram. Ao longo do tempo nos livramos de temores excessivos e apreensões sobrenaturais, isso deve ser celebrado como o espírito de nossa época. Contudo, que não seja em nome de maior soltura que nos enganemos e percamos de vista perigosamente o respeito à Vida maior que nos anima.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Purifique sua mente e coração da necessidade de superar velhos sentimentos de inferioridade. Você não precisa mostrar mais nada a ninguém, apenas continuar seu caminho guiando-se pela estrela de realizações positivas.

TOURO 21-4 a 20-5

Queixar-se demais consome tempo, o mesmo que poderia ser investido em atitudes eficientes para melhorar a situação. Tome distância das pessoas que são viciadas em queixas para não se contaminar com isso.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Preserve a autenticidade, mas tome cuidado para que suas atitudes espontâneas não sejam insultantes às pessoas presentes. Para isso, sempre preserve um olho atento às reações. Tratar bem todas as pessoas é fundamental.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Manter silêncio dará espaço para que outras coisas aconteçam e você se beneficie com elas. Manter silêncio promoverá a oportunidade de você conhecer melhor as pessoas próximas e, assim, os relacionamentos melhorarão.

LEÃO 22-7 a 22-8

Complete o que você iniciou antes de começar outras coisas diferentes.

É importante concluir para que não se corra o risco de carregar assuntos não resolvidos a relacionamentos que poderiam ser absolutamente novos.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Agir de forma coerente, fazendo exatamente o que você disse que iria fazer, aparentemente isso seria uma virtude. Porém, se as coisas mudaram e ainda assim você continua coerente, será que isso seria virtuoso também?

LIBRA 23-9 a 22-10

Rejeite a intuição e confira os resultados. Provavelmente, você se arrependerá de não ter levado a sério aquele primeiro pensamento que atravessou sua mente, mas que foi logo desconsiderado porque parecia ilógico demais.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Siga pela linha demarcada pelas obrigações

e compromissos, cumpra todos os seus deveres sem queixar-se nem imaginar que poderia fazer coisa melhor com seu tempo. Isso preparará o terreno para assuntos maiores.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Situações difíceis poderão ser superadas através do simples cumprimento dos deveres e obrigações. Por isso, em vez de buscar soluções complicadas, tenha em mente fazer o necessário, o puro e simples necessário.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Obedeça às regras, mas se você perceber que essas não promovem bem-estar e alegria entre as pessoas, então seja a primeira alma a desobedecê-las. As regras devem servir às pessoas e não

as pessoas servirem às regras.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Agir com confiança e

fé promove o melhor dos relacionamentos, abençoando as pessoas que participam deles com graça e beleza. Ante uma realidade dessas fica difícil compreender por que as pessoas desconfiam tanto.

PEIXES 20-2 a 20-3

Recue e deixe acontecer para só depois você tomar suas decisões. Será tentador adiantar-se e tomar atitudes impulsivas, mas você verá que o resultado delas não será tão favorável quanto esperar e deixar acontecer.