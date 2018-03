Mudanças no programa 'Mais Você' não elevam audiência

Cenário carioca, café da manhã com estrelas do Projac (estúdios da Rede Globo no Rio), troca de diretor, concurso de Big Brothers, realities de namoro, de culinária... Não foram poucas as mudanças que o Mais Você sofreu de um ano para cá. No entanto, nenhuma delas refletiu de fato na audiência da atração de Ana Maria Braga. Segundo medição do Ibope na Grande São Paulo, a média do Mais Você no primeiro trimestre de 2007 - quando nenhuma dessas novidades havia sido implantada - era de 8,3 pontos de audiência, com 33,5% de share (participação no total de TVs ligadas). No 4º trimestre, com a saída de Cacá Silveira e a entrada de Boninho na direção da atração, o Mais Você registrou média 7,1 pontos e 30% de share. A mudança de São Paulo para o Rio, em março, fez o ibope da atração voltar para a casa dos 8 pontos (1º trimestre). Mas logo a audiência voltou a oscilar, registrando 7 pontos de média no segundo e terceiro trimestres, com queda de share para 27,5%. Nem a aposta no reality de culinária Super Chef fez a audiência bombar. A edição com a final do quadro, na última segunda-feira, registrou média de 7 pontos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.