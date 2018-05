Mudanças nas regras do Goya A Academia de Cinema da Espanha anunciou ontem pelo Twitter algumas reformas para as próximas edições do Prêmio Goya. Entre a principal mudança está a alteração relativa à categoria de melhor filme hispano-americano, que passa a ser agora ibero-americano. Sendo assim, filmes do Brasil e de Portugal poderão concorrer aos troféus na premiação. Outra mudança importante é a decisão dos diretores do prêmio de proibir que menores de 16 anos concorram em qualquer categoria. Até a edição deste ano, podiam disputar artistas de todas as idades. A próxima cerimônia do Goya, considerado o Oscar do cinema espanhol, está marcada para 2012. / EFE e AFP